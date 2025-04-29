Россиянка попыталась вывезти в Европу монеты времен Российской империи

Сотрудники Федеральной таможенной службы остановили в московском аэропорту Внуково женщину, которая собиралась вывезти в Будапешт золотые монеты номиналом пять и 10 рублей, изготовленные в начале XX века. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.

— При сканировании ее ручной клади инспекторы обнаружили три монеты желтого цвета. Пассажирка пояснила, что ценности достались ей по наследству. Она взяла их с собой для сохранности и о таможенных правилах не знала. Экспертиза установила, что это золотые монеты номиналом пять и 10 рублей периода 1901–1903 гг., изготовленные на Санкт-Петербургском монетном дворе, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Таможенники решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде культурных ценностей. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сотрудники таможни в Забайкальске обратили внимание на крайне взволнованную женщину, проходившую через пункт пропуска. В связи с ее подозрительным поведением, было принято решение провести тщательный досмотр. После проверки выяснилось, что пассажирка спрятала в трусах два фрагмента бивней моржа.