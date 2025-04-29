Белый медведь попытался напасть на жителя села на Шпицбергене

Белый медведь попытался напасть на мужчину в населенном пункте Пирамида на норвежском архипелаге Шпицберген. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео видно, как местный житель убегает от хищника. По предварительным данным, медведь сам пришел в поселок, после чего погнался за мужчиной, когда тот попытался его отпугнуть.

Вскоре местный житель сел на снегоход и поехал, после чего хищник уже не смог его догнать, сообщили в посте.

Недавно другой медведь пришел в столовую поселка Малки Елизовского района на Камчатке и начал стучаться окно. Пока сотрудники готовились к завтраку, животное залезло на сугроб и под смех людей стало скрести лапой по стеклу. Несмотря на настойчивость хищника, работники столовой не стали его подкармливать.

Ранее в японском городе Иияма, префектура Нагано, медведь атаковал троих пожилых людей. Сначала зверь напал на 65-летнего мужчину, который находился в сарае, а затем проник в соседний дом, разбив стекло, и ранил 96-летнего хозяина и 66-летнюю женщину.