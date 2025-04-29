Школьницу изнасиловали на концерте известного рэпера

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после заявления местной жительницы о сексуальном насилии над её несовершеннолетней дочерью, сообщает «Фонтанка». Инцидент произошёл 27 апреля во время концерта известного рэпера в клубе на проспекте Медиков.

По словам женщины, её дочь-девятиклассница познакомилась на мероприятии с группой молодых людей, среди которых был 16-летний уроженец Молдавии. После того как девушка выпила предложенный ей неизвестный напиток, ей стало плохо.

Двое из новых знакомых увели её в мужской туалет, где совершили насилие.

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В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых и собирают доказательства. Расследование продолжается.