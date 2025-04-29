В Петербурге в школе олимпийского резерва произошла поножовщина

После конфликта в школе олимпийского резерва в Петербурге с ножевыми ранениями госпитализирован 20-летний воспитанник. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в школе олимпийского резерва на Каменноостровском проспекте. В правоохранительные органы поступило сообщение о поножовщине в учреждении.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил в спортзале школы 20-летнего воспитанника с ножевыми ранениями. Молодой человек госпитализирован, у него диагностированы резаная рана задней поверхности грудной клетки и рана ягодичной области.

Выяснилось, что пострадавший поссорился с 17-летним учеником спортшколы, конфликт перерос в драку, в ходе которой юноша ударил оппонента ножом. Подозреваемый задержан, доставлен в отдел полиции, опрошен и передан родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Новгородской области подросток ударил оппонента ножом во время потасовки на стадионе. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.