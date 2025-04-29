В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил под стражу россиянина по фамилии Филипов по делу о государственной измене.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Филипова Д.Н.», — говорится в документе.

Вместе с этим в материалах дела нет никаких деталей ни по сути уголовного дела, ни по личности фигуранта. Как указывает агентство, обычно такое связано с делами, где есть информация под грифом секретности.

Подробности о личности фигуранта и сути уголовного дела не сообщаются, обычно такое происходит в подобных делах из-за грифа секретности.

Ранее в Челябинской области местного жителя обвинили в госизмене за финансирование организации с Украины.