Пилоту сгоревшего в Шереметьево Superjet утвердили приговор

Первый кассационный суд общей юрисдикции утвердил приговор в отношении Дениса Евдокимова — командира Superjet, сгоревшего при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор... в отношении Евдокимова Д.А. оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённого, его защитников, представителей потерпевших — без удовлетворения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришёл к заключению, что причиной авиакатастрофы с самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево в мае 2019 года стали действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолёта от ВПП.