В Дагестане завели дело после гибели женщины при столкновении катера со скалой

Уголовное дело возбудили в Дагестане после гибели женщины при ЧП с катером
В Дагестане возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после трагического инцидента, в результате которого погибла женщина, когда катер перевернулся в Сулакском каньоне.
«По факту гибели женщины 1992 года рождения в результате опрокидывания лодки в акватории реки Сулак в Сулакском каньоне Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Следствие установило, что 28 апреля судоводитель во время экскурсии на реке Сулак допустил опрокидывание маломерного судна с пассажирами на борту.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти.
Ранее число пострадавших после аварии с катером в Дагестане выросло до шести.