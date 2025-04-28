В Дагестане завели дело после гибели женщины при столкновении катера со скалой

В Дагестане возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после трагического инцидента, в результате которого погибла женщина, когда катер перевернулся в Сулакском каньоне.

«По факту гибели женщины 1992 года рождения в результате опрокидывания лодки в акватории реки Сулак в Сулакском каньоне Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Следствие установило, что 28 апреля судоводитель во время экскурсии на реке Сулак допустил опрокидывание маломерного судна с пассажирами на борту.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти.

Ранее число пострадавших после аварии с катером в Дагестане выросло до шести.