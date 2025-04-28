В Подольске задержали несколько высокопоставленных сотрудников полиции

В Подольске по делу о взяточничестве задержаны сразу несколько высокопоставленных сотрудников полиции из местного управления министерства внутренних дел. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, в числе задержанных замначальника полиции по оперативной работе, заместитель руководителя подольского следственного управления, глава местного отдела уголовного розыска. Также, как пишет Telegram-канал, задержаны начальник Дубровицкого пункта полиции и руководитель одного из отделений отдела уголовного розыска.

При этом в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области подтвердили, что правоохранительные органы установили факт возможных противоправных действий сотрудников управления МВД по городу Подольск. В связи с этим назначено проведение служебной проверки.

«В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе.

28 апреля также стало известно, что главу управления Пензенского МВД по миграции Игоря Мысякова арестовали за получение взяток от нелегальных мигрантов.