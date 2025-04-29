Студента два раза за неделю спасли с одной горы из-за забытого телефона

В Японии 27-летний студент из Китая, спасенный с горы Фудзияма, вернулся туда за телефоном и снова оказался в беде. Об этом пишет The Guardian.

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Неудачливого студента нашли на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. Другой турист, проходивший мимо, заметил у него симптомы горной болезни и вызвал помощь. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Лишь после этого выяснилось, что его спасают во второй раз за неделю.

По словам студента, он вернулся на гору, поскольку после первого спасения забыл там телефон и другие вещи. Удалось ли ему забрать их, не уточняется.

Местные власти отметили, что произошедшее со студентом должно стать напоминанием об опасности Фудзиямы для неопытных альпинистов.

Фудзияма — действующий вулкан в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота горы — 3,7 километра. Она считается священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистов и последователей синтоизма. По официальным данным, ежегодно на гору взбираются примерно 200-300 тысяч туристов.

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