В Дагестане прогулочный катер столкнулся со скалой

Прогулочный катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Отмечается, что информация об инциденте была получена по системе 112. В нем говорилось, что в Сулакском каньоне возле Чиркейской ГЭС прогулочный катер столкнулся со скалой.

«Пострадали четыре человека. По уточненной информации на арендованном катере во время катания допустили столкновение со скалой, в катере находились восемь человек, четверо пострадали, в том числе одна девушка погибла. Пострадавшие доставляются в ЦГБ Кизилюрта для обследования», — указали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану.

На место произошедшего были направлены 12 специалистов РСЧС и привлечено шесть единиц техники.