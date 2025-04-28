Бывшего чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 миллионов рублей

Суд арестовал бывшего замначальника управления Минобороны России Олега Васенина, обвиняемого в хищении из бюджета 240 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете РФ (СК) России.

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В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Васенин был замглавы управления имуществом специальных проектов военного ведомства.

По данным СК, в 2022 году это подразделение заключило с компанией «Транслом» многомиллионный контракт на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Васенин на основании подложных документов похитил из бюджета 240 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала продление до 23 июля срока ареста бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на 1,185 миллиарда рублей.