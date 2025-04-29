В Москве возбуждено уголовное дело в отношении троих посетителей ресторана быстрого питания, подозреваемых в групповом изнасиловании 18-летней девушки с инвалидностью.

Инцидент произошёл вечером 25 апреля в фастфуд-кафе торгового центра. По данным телеграм-канала Mash, трое злоумышленников познакомились с жертвой и её матерью незадолго до нападения.

Как сообщается, двое мужчин отвлекали мать разговорами, пока третий уводил девушку в туалет. Подозрительное поведение заметил сотрудник заведения, который сначала предупредил женщину, но та не отреагировала. Тогда уборщик вместе с коллегами вмешался и остановил насильников. Администратор вызвал полицию.

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Позже выяснилось, что у пострадавшей диагностировано шизотипическое расстройство личности, из-за чего она могла не осознавать происходящее. Рассматривается и вопрос о бездействии матери.

Подозреваемые, приехавшие в Москву из Калмыкии, задержаны. Расследование продолжается.