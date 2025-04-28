В Балашихе автолюбители устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Инцидент случился у одного из домов на улице Народного Ополчения. Установлено, что между двумя водителями произошел дорожный конфликт. После этого группа людей вышла из автомобиля Daewoo Matiz и попыталась вытащить водителя из салона Opel», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, при этом вокруг конфликтующих собрались десятки людей.

По информации источника, злоумышленники пытались разбить в машине стекла. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников драки. В региональном МВД сообщили, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства дорожного конфликта.

До этого сообщалось, что в Самаре пассажиры автобуса устроили массовую драку. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся рядом с общественным транспортом.

Ранее в Туле пассажиры угрожали таксисту-инвалиду.