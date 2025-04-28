Юлию Таратуту* объявили в розыск

Её ищут по уголовной статье, следует из базы ведомства. В отношении Таратуты в марте этого года возбуждено дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

Следствие отмечает, что в январе журналистка не представила в уполномоченный орган необходимую информацию.

*Юлию Таратуту внесли в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. В настоящий момент журналистка находится за пределами России.