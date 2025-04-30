ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Тверской области

Сотрудники тверского УФСБ изъяли в подпольной лаборатории более 17 килограммов мефедрона.

Оперативники управления ФСБ России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых. 63-летний и 22-летний мужчины на территории региона организовали лабораторию по производству синтетических наркотических средств.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, из незаконного оборота сотрудники ФСБ изъяли свыше 17 килограммов готового к употреблению мефедрона, а также прекурсоры и лабораторное оборудование для его изготовления.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере". Расследование продолжается.