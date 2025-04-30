Пилоты самолета с сотней пассажиров объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожара на борту

Пилоты самолета Hawaiian Airlines с более чем сотней пассажиров на борту объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожара. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел 27 апреля на рейсе из Гонолулу, США, в Токио, Япония. Когда лайнер пролетал над Тихим океаном и находился на высоте около 12 тысяч метров, застрявший в кресле мобильный телефон одного из путешественников внезапно загорелся.

Как пишет издание, бортпроводники смогли извлечь гаджет из сиденья и положить его в специальный защитный мешок. Несмотря на это пилоты запросили приоритетную посадку в аэропорту Ханеда в Токио. По данным Министерства транспорта Японии, Airbus A330 благополучно приземлился, и никто из 140 пассажиров не пострадал.

Ранее самолет другой иностранной авиакомпании, Lufthansa, совершил аварийную посадку из-за застрявшего в кресле планшета. Представитель перевозчика заявил, что такие меры предосторожности были приняты для устранения любого потенциального риска.