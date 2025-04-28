Иностранец привез в Россию доллары и оказался под угрозой тюрьмы

Прилетевший из Узбекистана иностранец привез в Россию 30 тысяч долларов (около 2,4 миллиона рублей) и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным источника, контрабанду крупной суммы пресекли таможенники в аэропорту Иркутска. 29-летнего мужчину остановили во время выборочного контроля в «зеленом» коридоре. Наличные лежали в его борсетке. Пассажир признался, что не знал о необходимости декларирования валюты.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде. Теперь ему грозит штраф в размере до десятикратной суммы незаконно ввезенных наличных или до двух лет ограничения свободы.

Ранее иностранец попытался вывезти из России двухкилограммовую золотую цепь и оказался под угрозой тюрьмы. Мужчина заявил, что это его личная вещь, а стоимости ее он не знает.