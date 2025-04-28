В городе РФ дрифтеры завели хоровод вокруг машины ДПС

В Улан-Уде дрифтеры водили хоровод вокруг машины ДПС, которая приехала их разгонять. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

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Инцидент произошел на парковке у местного центра, где накануне ночью собрались любители экстремальной езды. Вскоре на место приехали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы их разогнать — с сиреной и мигалками. Полицейские столкнулись с сопротивлением: участники и зрители нелегального заезда начали водить вокруг машины хоровод, мешая движению. Самостоятельно остановить правоохранители их не смогли и вызвали подкрепление — полицейских и росгвардейцев.

В результате были задержаны четверо водителей-дрифтеров, в отношении которых составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения. Для людей, которые водили хоровод, никаких наказаний не последовало.