Возросло число жертв взрыва в порту на юге Ирана

Количество погибших при взрыве в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 46. Об этом сообщает Mehr.

По данным издания, врачи продолжают оказывать медицинскую помощь еще 138 людям, которые остаются в больнице.

Взрыв прогремел 26 апреля в порту из-за возгорания резервуара с топливом. Из-за ЧП в регионе был объявлен трехдневный траур.

По последним данным, в результате произошедшего пострадал минимум 1 241 человек.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его распоряжению в республику были отправлены несколько бортов МЧС для оказания помощи на месте взрыва.