Пилот армейского вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом 29 января в районе аэропорта имени Рональда Рейгана (Вашингтон), не выполнила критически важные команды, которые могли предотвратить аварию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на материалы расследования и записи переговоров.

Согласно данным издания, экипаж вертолета, выполнявшего тренировочный полет по эвакуации чиновников, перешел на визуальное пилотирование, ослабив контроль диспетчеров. Пилот Ребекка Лобах не отреагировала на требования второго пилота и инструктора снизить высоту.

Незадолго до столкновения ей приказали резко повернуть влево, но она проигнорировала и эту команду. Эксперты считают, что маневр мог бы избежать катастрофы.

Расследование также выявило другие проблемы: нехватку персонала в диспетчерской, сбои радиосвязи на борту вертолета и недостаточный контроль за полетом после перехода на визуальный режим. Все это в совокупности привело к трагедии.