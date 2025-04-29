Стало известно состояние здоровья раненных в Йемене российских моряков

Двое граждан России получили легкие ранения при американском ударе по йеменскому порту Рас-Иса. Об этом заявил временный поверенный в Йемене Евгений Кудров, сообщает РИА Новости.

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В российском посольстве в Йемене также добавили, что третьему пострадавшему россиянину требуется операция, он был госпитализирован в Сане.

По словам Кудрова, танкер Seven Pearls остается в порту, на борту судна находятся 19 граждан России. Он подчеркнул, что российское посольство поддерживает контакт с судовладельцем танкера, экипажем и российскими моряками.

Ранее стало известно, что пострадавшие от американского авиаудара по Йемену граждане России перевезены на лечение в столицу Сану.