Молодая учительница совратила ученика средних классов

В Техасе арестована 25-летняя учительница Лили Виктория Янек по обвинению в сексуальной связи с учеником средней школы, сообщает телеканал KTXS-TV. Инцидент произошел в округе Милс, где девушка преподавала до своего увольнения.

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Полиция начала расследование в ноябре 2024 года после сигналов о неподобающем поведении педагога. В ходе следствия выяснилось, что Янек неоднократно привозила подростка к себе домой, где между ними происходили сексуальные контакты.

После допросов учительница призналась в отношениях с учеником, после чего была немедленно отстранена от работы. 23 апреля ее задержали, но вскоре отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Суд запретил Янек приближаться к школе, где она ранее работала, а также заниматься любой педагогической деятельностью. Дело продолжает расследоваться, и обвиняемой грозит уголовная ответственность за совращение несовершеннолетнего.