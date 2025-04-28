Появились подробности убийства в Германии бывшей украинской журналистки

По данным издания "Комсомольская правда", популярная в Германии 58-летняя писательница Александра Фрёлих была обнаружена без признаков жизни в своем плавучем доме на Эльбе. Ранее женщина был журналисткой и работала в Киеве, где даже основала свой журнал.

Труп Фрелих полицейские обнаружили во вторник утром. Высказано предположение, что умерла она между полуночью и 5.30 утра.

На текущий момент информации о причинах убийства писательницы Александры Фрелих нет, но известно, что полиция Гамбурга проводит следственные действия. Делом занимается отдел по расследованию убийств, сотрудники которого уже собрали необходимые для экспертизы улики. Главная версия - Фрёлих застрелили, однако не ясно, кому могла "перейти дорогу" пожилая женщина. Есть предположения, что это произошло во время ограбления, а оружие могли выбросить в воду. Для поиска улик к делу даже подключили водолазов.

Следователи обратились с просьбой к потенциальным свидетелям, которые могли наблюдать подозрительную активность на длинном катере-доме, в котором жила Фрёлих, или рядом с ним, на берегу Эльбы в районе Хольцхафен в восточной части Моорфлита.