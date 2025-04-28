В России выросло число случаев срезания линий связи

Сегодня в России существует проблема срезания линий связи. Об этом заявил советник по вопросам госрегулирования челябинского оператора «Интерсвязь» Дмитрий Чудиновских в ходе форума MUSE, который завершился на днях, передает РБК.

Чудиновских отметил, что речь идет о линиях, которые крепятся на опорах линий электропередач и соединяют узел связи с пользовательским оборудованием. Обычно через эти линии абоненты в секторе индивидуальной жилищной застройки подключаются к интернету.

По словам главы ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, раньше компания «Россети» взимала плату с оператора за использование опоры, на которой он мог разместить свой кабель на подвесе. Также на этом же подвесе оператор мог закрепить абонентские линии. Теперь, как уточнил собеседник, фирма требует плату за каждый кабель. На одной опоре вместе с линией связи оператора могут быть размещены еще 8–10 линий, которые ведут от оборудования оператора к конкретным пользователям.

«При этом последние не являются имуществом операторов, они принадлежат абонентам, но «Россети» требуют оплату за них с операторов», — пишет издание со ссылкой на Грищенко.

Специалист подчеркнул, что от оборудования провайдеров до конечного пользователя сигнал может проходить через несколько столбов, стоимость размещения которых составляет 81 рубль за единицу. Таким образом, общая стоимость размещения абонентских линий может варьироваться от 81 до 486 рублей. Попытка переложить эти расходы на провайдеров может привести к увеличению тарифов за услуги пропорционально затратам на размещение или к отказу провайдеров от предоставления этих линий, поскольку они являются абонентскими, отметил собеседник.

Чудиновских заявил, что в настоящее время в сегменте малоэтажного строительства проживает каждый пятый пользователь интернета, или 20% от общего числа интернет-пользователей в России. Эта доля продолжает расти, и в ближайшем будущем она может достичь 25%. Он также отметил, что проблема с отключением линий связи становится все более острой. При этом пользователи могут не сразу заметить, что их линия была отключена. Для решения этой проблемы необходимо придать абонентским линиям официальный статус и добиваться их бесплатного размещения, считает советник по вопросам госрегулирования.