Жуткие язвы и сыпь покрыли тело российской блогерши после приема популярных лекарств

Прием парацетамола и ибупрофена спровоцировал появление жутких язв и сыпи. Об этом рассказала Telegram-каналу Shot пострадавшая жительница Тюмени.

© РИА Новости

По словам 28-летней Марии, она проснулась среди ночи от жуткой боли и зуда на голове. При этом ее губы распухли, а по всему телу появились страшная сыпь и язвы. Все это сопровождалось резким подъемом температуры.

Девушку госпитализировали. Из-за сильной боли она не могла есть и пить. Врачи диагностировали у жительницы Тюмени тяжелое полиэтиологическое заболевание аллергической природы - синдром Лайелла.

Также, по словам пострадавшей, у нее нашли микоплазменную пневмонию. Девушка считает, что переболела вирусом второй раз, так как в ее организме нашли антитела.

При этом Мария предполагает, что сильная аллергия, а также сыпь и язвы, были вызваны приемом парацетамола и ибупрофена.

Резкое понижение температуры воздуха этой зимой вызвало вспышку «холодовой аллергии» в России. По словам экспертов, организмы, особенно детей, оказались не готовы к внезапным заморозкам и сосуды резко отреагировали на мороз, в них нарушилась микроциркуляция, возникли спазмы.