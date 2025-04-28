Труп девушки с ножевым ранением в области сердца обнаружен возле дома в районе Южное Медведково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«28 апреля 2025 года вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что по данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве организована доследственная проверка. «Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – подчеркнули в СК.