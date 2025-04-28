В Курской области арестована замглавы Фонда капремонта
Замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову задержали за посредничество при передаче взятки. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства, сообщают «Курские Известия».
Хинштейн подчеркнул, что это произошло на минувшей неделе. По его словам, замруководителя подозревают в посредничестве при передаче взятки. Врио главы региона добавил, что в настоящее время Минакова находится под арестом.
Он сообщил, что Минакова была отстранена от своих обязанностей. Статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается посредничества во взяточничестве, устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет в зависимости от суммы взятки.
17 апреля сообщалось, что бывшего начальника главного управления связи — заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Отмечалось, что также его лишили воинского звания генерала и конфисковали имущество на сумму взятки — 36 млн рублей. Обвинение просило суд приговорить военного к 12 годам лишения свободы со штрафом в 107 млн рублей.