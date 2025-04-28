Безработный россиянин до смерти забил отца

В Санкт-Петербурге 33-летний сын забил до смерти отца в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в квартире на Бухарестской улице безработный сын избил отца. Спасти его не удалось. Мать подозреваемого вызвала полицию. Нападавшего и женщину задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что в ноябре 2018 года россиянин привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Ранее стало известно, что в Красноярске задержали мужчину за расправу над отцом, совершенную 23 года назад.