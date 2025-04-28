Задержана замглавы курского Фонда капремонта

В Курской области замруководителя регионального Фонда капитального ремонта Ольгу Минакову задержали за посредничество при передаче взятки. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

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Как рассказал Хинштейн, Минакову задержали на прошлой неделе. Сейчас она отстранена от должности.

— Она подозревается в посредничестве при передаче взятки. Сейчас она находится под арестом, — цитируют Хинштейна «Курские известия».

Ранее заместитель начальника управления капитального строительства филиала «Россети Московский регион» Алексей Сычев попытался избавиться от взятки, когда к нему пришли сотрудники ФСБ, но был пойман благодаря своей же видеокамере видеонаблюдения.

Щербинский районный суд Москвы назначил бывшему начальнику управления капитального строительства филиала «Россети Московский регион» Владимиру Медникову 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а его заместителю Сычеву — девять лет. Кроме того, каждый из фигурантов оштрафован на 35,4 миллиона рублей. Фигуранты были осуждены за взятки в особо крупном размере.