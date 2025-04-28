Во Владимирской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

В Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали около 35 человек. Об этом сообщило региональное управление МВД России на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 28 апреля, около 2:40 по московскому времени. По состоянию на 4:30 за медицинской помощью обратились почти 35 человек, отметили в ведомстве. В автобусе находились 55 человек. В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Причина ДТП устанавливается.

Накануне сообщалось, что во Владивостоке пассажирский автобус следовал по маршруту N54 и протаранил кафе быстрого питания на Луговой улице. Кроме кафе под удар попали еще несколько автомобилей. Пассажиров из автобуса высадили. О пострадавших не сообщалось. Причины аварии пока неизвестны.

24 апреля водитель курсировавшего по населенному пункту ДНР автобуса потерял сознание на рабочем месте. По информации "Mash на Донбассе", инцидент произошел в Макеевке. Сидевший за рулем автобуса N7 63-летний мужчина, как рассказали пассажиры, притормозил и потерял сознание. Очевидцы бросились реанимировать водителя, однако это не возымело эффекта. Прибывшие на место медики также пытались оказать помощь, но спасти человека не удалось.