При атаке украинских БПЛА по Брянску погиб один человек

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Брянску. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Еще одна жительница получила ранения. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, она была госпитализирована, медики оказали женщине необходимую помощь. Отмечается, что в результате атаки дронов также был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что жители Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов над городом. Обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили. В ночь на 27 апреля Брянская область также подверглась атаке БПЛА. По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили пять дронов над регионом.