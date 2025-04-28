В Южной Корее вооруженный ученик напал на школу, пострадали шесть человек

В Южной Корее вооруженный ученик напал на педагога и детей, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом пишет агентство "Рёнхап".

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Атака произошла в городе Чхонджу в 110 км к югу от Сеула. Нападавший нанес учителю и пяти ученикам ранения в области лица и живота, но все они не угрожают жизни. Среди пострадавших никто не находится в критическом состоянии. Сам нападавший после атаки бросился в близлежашее водохранилище, но был спасен и переведен в больницу. Сейчас полиция и следователи изучают мотивы ученика и обстоятельства произошедшего. До этого в Бурятии задержали подростка за подготовку нападения на школу.

В ходе обыска у него была найдена схема учебного заведения с отмеченными "точками взрыва и поджога", а также инструкции по изготовлению "коктейля Молотова". Отмечается, что к задержанию мальчика привела его страница в социальных сетях, где он использовал псевдоним Анатолий Смирнов — такой же псевдоним использовали керченский стрелок Владислав Росляков. На странице в соцсети Игорь размещал посты, связанные с атаками на школы.