Жителя Лобни до смерти избили самокатом за замечание на улице

43-летнего жителя Лобни до смерти избили хулиганы, которым он сделал замечание на улице. Один из них бил жертву ногами и самокатом на глазах у прохожих, сообщает МК.

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Нападение произошло накануне в микрорайоне Букино, на улице Чкалова. По словам очевидцев, 43-летний мужчина сделал замечание подросткам, которые ездили на самокатах по тротуару. Возглавлял компанию подростков 20-летний парень, который стал избивать мужчину кулаками, и ногами. Он даже отнял самокат у одного из подростков, чтобы ударить свою жертву посильнее. Когда лежащий на земле мужчина уже перестал подавать признаки жизни, нападавший сбежал с места преступления.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. В ночь на субботу он скончался в больнице Лобни от отека мозга, не приходя в сознание.

По словам жителей микрорайона, на компанию из пятерых подростков и их 20-летнего вожака уже поступали жалобы. Они из неблагополучных семей, часто бывают в алкогольном опьянении и ведут себя агрессивно. Например, однажды сбили на самокате пенсионерку. Женщина написала заявление в полицию, но уголовное дело не возбудили.