Обвиняемого в убийстве генерала Москалика арестовали
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Игната Кузина, признавшегося в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Кузина Игната меру пресечения в виде заключения под стражу на срок месяц 30 суток", - говорится в сообщении.