Обвиняемого в убийстве генерала Москалика арестовали

ТАСС

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Игната Кузина, признавшегося в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика.

Обвиняемого в убийстве генерала Москалика арестовали
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Кузина Игната меру пресечения в виде заключения под стражу на срок месяц 30 суток", - говорится в сообщении.

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