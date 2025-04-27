Обвиняемого в убийстве генерала Москалика арестовали

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Игната Кузина, признавшегося в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.