СК просит арестовать обвиняемого в убийстве генерала Москалика

Следователи требуют заключить под стражу Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде Москвы.

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По данным ТАСС, мужчину уже доставили в суд, где будут рассмотрены материалы об избрании меры пресечения Кузину.

Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва машины во дворе жилого дома в Балашихе. В автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв усилил газовый баллон, который находился в транспортном средстве. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Кузин был задержан 26 апреля. СМИ выяснили, что злоумышленник успел выехать в Турцию после совершения преступления.

На следующий день Кузину было предъявлено обвинение в совершении теракта. По словам мужчины, он был завербован сотрудниками службы безопасности Украины. За выполнение поставленного задания злоумышленник получил 18 тысяч долларов. Свою вину задержанный признал.