В Таиланде россиянин зарезал экс-супруга своей девушки

В Таиланде 42-летний россиянин в порыве гнева убил экс-супруга своей девушки. Подозреваемого объявили в розыск, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел накануне, в жилом многоквартирном комплексе Sunset в Паттайе.

Россиянин приехал в гости к возлюбленной и застал у нее Михаила, бывшего супруга Марии. Мужчина рассердился, «схватился за нож и вонзил его в шею сопернику».

После убийства Денис покинул место преступления на байке.

Медики экстренно госпитализировали Михаила в местную клинику. Спасти его не удалось. Организацией похорон займутся его бывшая жена и девушка, с которой он сошелся в последние месяцы.