Авиация МЧС начала тушить леса в Забайкалье

Самолеты МЧС России начали тушить лесные пожары в Забайкалье. Сегодня авиация работала возле села Елизаветино, где горят 140 га, сообщает МЧС Забайкальского края.

Ведомственные самолеты Ил-76 прибыли в регион по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

«Сегодня воздушные суда работали в окрестностях села Елизаветино, где горят 140 гектаров», — сказано в сообщении МЧС.

За 4 слива на очаги лесных пожаров было сброшено 168 тысяч литров воды. Самолеты заправляли с помощью пожарных автоцистерн. Отмечается, что работа авиации предотвратила распространение огня на населенный пункт.

В пятницу сообщалось, что в Забайкалье зафиксировано более двух десятков лесных пожаров. Практически всегда лес начинает гореть по вине людей. В регионе объявили вознаграждение до 250 тысяч рублей за информацию о поджигателях леса и помощь в их поимке.