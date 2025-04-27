Пожар в комплексе «Усадьба банная» на востоке Москвы локализовали

Пожарные успешно локализовали возгорание на территории комплекса «Усадьба банная» в столичном районе Богородское. В результате случившегося никто не пострадал. Об этом в воскресенье, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах города.

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Пожар, охвативший пять бань, произошел днем 27 апреля. Огонь распространился на несколько зданий комплекса, расположенного на Яузской аллее. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Кроме того, в тот же день пожар разгорелся в подвале Российской государственной библиотеки в центре столицы. Пожарные экстренно выехали на место случившегося.

Днем ранее пожарные локализовали горение на площади 1,3 тысячи квадратных метров на складе в подмосковном городе Раменском. Сведения о пострадавших не поступали.