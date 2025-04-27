Известный иранский ювелир заявил о пропаже кольца в Москве

Знаменитый иранский ювелир Али Джанги заявил в полицию о пропаже серебряного кольца с агатом. Инцидент произошел в центре Москвы.

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Как стало известно «МК», Джанги принимал участие в выставке в Гостином дворе. Там он и обнаружил пропажу кольца.

Обстоятельства случившегося и стоимость кольца ювелир с ходу пояснить не смог. Полиция ведет разбирательство. Работы Джанги выставлены в более чем 20 музеях мира, сам он считается мастером мирового уровня.