Названа причина пожара в банном комплексе в Москве

Перегрев трубы в срубе стал причиной пожара в элитном банном комплексе на Яузской улице в Москве, пишет Telegram-канал SHOT.

Площадь пожара составляет 1,5 тысячи «квадратов». Огнем повреждены 7 строений банного комплекса, локализовать пожар пока не удалось.

К тушению пожара привлечено более 90 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета КА-32 ГКУ «МАЦ» и пожарный поезд, уточнили в МЧС РФ.

«Трещит древесина, постоянно что-то падает. Сейчас сотрудники МЧС работают по ту сторону возгорания и пытаются ликвидировать очаг», — отметил корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Пострадавших из-за пожара в банном комплексе на территории «Национального парка «Лосиный остров»» нет, сообщили в прокуратуре Москвы.

Межрайонная природоохранная прокуратура столицы и Преображенская межрайонная прокуратура взяли под контроль установление обстоятельств и причин возгорания в границах особо охраняемой природной территории на востоке Москвы.