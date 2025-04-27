Девушка ударила собаку из-за пролитого кофе в Уфе

В Уфе девушка накинулась на собаку из-за пролитого кофе. Соседи рассказали RT, что ребёнка в этой семье тоже ежедневно бьют. Кадры с избиением животного разлетелись в сети.

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«Пошли за новым кофе. Смотри, что твоя собака сделала», — сказала женщина и снова ударила животное.

Как отметили соседи, ребёнок этой девушки сам стирает, если что-то испачкал, и «получает за это». Официального подтверждения этой информации нет.

Местные жители сообщили, что сейчас пытались забрать пса, но его не отдают. По их словам, пришла свекровь девушки и стала «кидаться с кулаками». Полиция рассказала RT, что начала проверку.

Соседи уточнили, что муж девушки повёз избитую собаку в ветклинику.