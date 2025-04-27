Банный комплекс загорелся на востоке Москвы

Банный комплекс «Усадьба Банная» горит на площади 1500 кв.м на востоке Москвы, пишет пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 апреля, на Яузской аллее. В общей сложности, загорелись семь строений. Пожару присвоен второй ранг сложности.

В готовность приведены вертолёт и пожарный поезд. Спасатели эвакуировали 25 человек, пояснили в ведомстве.

О пострадавших не сообщается. Информация о причинах возгорания выясняется.

Ранее сообщалось, что в премиальном яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве загорелась плавучая баня.

Пожар произошел в «Москве-Сити»

Персонал и посетители смогли эвакуироваться самостоятельно.