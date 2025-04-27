Агент раскрыл сумму, за которую пошел на теракт в Балашихе

Задержанный за убийство генерал-лейтенанта Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика агент украинских спецслужб Игнат Кузин рассказал, как готовил теракт, заявила представитель СК России Светлана Петренко. Видео опубликовано в официальном канале ведомства.

По ее словам, в рамках уголовного дела Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Представитель СК заметила, что с задержанным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

В частности, обвиняемый признался, что был завербован сотрудниками СБУ за денежное вознаграждение. Он отметил в ходе следствия, что кураторы ставили ему конкретные задачи, описал хронологию своих действий в Балашихе с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления.

«После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США [1,5 млн рублей]», — пояснила Петренко.

Задержан подозреваемый в убийстве генерала Москалика

Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта, констатировала представитель СК.