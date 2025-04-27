В Волгограде приземлился самолет с мертвым пассажиром

Экипаж самолета авиакомпании "Победа", выполнявшего рейс из Москвы в Магас, принял решение об экстренной посадке в аэропорту Волгограда из-за критического состояния пассажира. Однако спасти мужчину, которому на вид было 60-65 лет, не удалось.

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Как сообщает портал V1, в авиакомпании рассказали, что в ходе полета, когда самолет находился на высоте 11 тысяч метров, у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание.

Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда. При этом экипаж делал все возможное, чтобы оказать пассажиру помощь.

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В 9:40 самолет совершил посадку и на борт сразу поднялась бригада скорой помощи. Однако медики лишь зафиксировали смерть мужчины.