В Черном море яхта подала сигнал бедствия

В акватории Черного моря дрейфующую яхту, подавшую сигнал бедствия, как информирует пресс-служба крымского управления МЧС РФ, спасли. Пострадавших нет.

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В восьми милях от мыса Форос на частной прогулочной яхте случилась нештатная ситуация: трос намотался на винт – по этой причине отказал основной двигатель.

Яхта оказалась в дрейфе, на борту в это время находились два человека.

Спасатели обнаружили и отбуксировали судно на базу-стоянку.

В ведомстве подчеркнули: "Пострадавших нет".