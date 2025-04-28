МЧС: пожар в Таежном в Красноярском крае ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в жилых домах в селе Таежном Канского района Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"В 07:22 (03:22 мск - "Газета.Ru") ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства. 27 апреля пламя охватило 10 жилых домов в Таежном.

В МЧС рассказали, что на место происшествия прибыли более 70 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. В этот же день число горящих домов в населенном пункте снизилось с десяти до восьми. По предварительным данным, площадь огня составила 900 квадратных метров.

Несмотря на то, что из-за теплой и ветреной погоды огонь быстро распространялся, его удалось локализовать. О пострадавших не сообщалось. 3 апреля в подмосковном поселке Власиха произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В оперативных службах заявили, что пламя распространилось в одной из квартир на площади 60 квадратных метров.