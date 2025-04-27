Мошенники пытались похитить свыше 15 млн рублей со счетов пользователей Wildberries

Мошенники попытались похитить свыше 15 млн рублей со счетов пользователей маркетплейса Wildberries. Их действия были своевременно пресечены, рассказали в пресс-службе управления «К» МВД России.

Злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение для получения доступа к аккаунтам граждан.

В ведомстве уточнили, что благодаря двухуровневой системе защиты, основанной на ИИ, удалось выявить отличия в поведении взломанных устройств по сравнению с реальными пользователями.

Это позволило оперативно отреагировать на необычные действия в личных кабинетах клиентов Wildberries.

«99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 млн рублей — пресечены», — уточнили в ведомстве.

Мошенники дистанционно похитили 146 млн рублей у нижегородцев в январе

Ранее в Wildberries сообщили, что специалисты компании зафиксировали активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов.