Мошенники пытались похитить свыше 15 млн рублей со счетов пользователей Wildberries

Илья Родин

Мошенники попытались похитить свыше 15 млн рублей со счетов пользователей маркетплейса Wildberries. Их действия были своевременно пресечены, рассказали в пресс-службе управления «К» МВД России.

Мошенники пытались похитить свыше 15 млн рублей со счетов пользователей Wildberries
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Злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение для получения доступа к аккаунтам граждан.

В ведомстве уточнили, что благодаря двухуровневой системе защиты, основанной на ИИ, удалось выявить отличия в поведении взломанных устройств по сравнению с реальными пользователями.

Это позволило оперативно отреагировать на необычные действия в личных кабинетах клиентов Wildberries.

«99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 млн рублей — пресечены», — уточнили в ведомстве.

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Ранее в Wildberries сообщили, что специалисты компании зафиксировали активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов.

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