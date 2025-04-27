Два вагона с углем и локомотив сошли с рельсов в российском регионе

В Красноярском крае выясняются обстоятельства аварии с грузовым поездом, два вагона и локомотив которого сошли с рельсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошел 26 апреля около 22 часов по местному времени (18 часов мск). Два грузовых вагона, груженные углем, и локомотив сошли с рельсов в технологическом парке станции Кошурниково.

К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда. На движение других составов ситуация не повлияла.

На данный момент транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В июне прошлого года девять пассажирских вагонов сошли с рельсов в Республике Коми. В регионе из-за ливней поднялась вода, которая подмыла железнодорожную насыпь.

К месту происшествия было невозможно подъехать на автомобилях, поэтому на помощь пострадавшим, некоторые из которых находились в тяжелом состоянии, направили вертолеты. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте.