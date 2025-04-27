В Красноярском крае загорелись 10 жилых домов

Пламя охватило 10 жилых домов в населенном пункте Таежное, расположенном в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

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В ведомстве рассказали, что на место происшествия прибыли более 70 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. К текущему моменту никакой информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

«Из-за теплой и ветреной погоды огонь быстро распространяется», — подчеркивается в заявлении.

26 апреля на юго-западе Москвы произошел пожар около торгового центра «Азовский». По данным МЧС РФ, на Азовской улице загорелось неэксплуатируемое трехэтажное здание. Огонь охватил крышу постройки.

К ликвидации возгорания привлекли 55 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники. Никаких сообщений о пострадавших не поступало.

22 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга загорелся склад. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, на место происшествия выезжали не менее 29 сотрудников МЧС РФ и семи единиц техники. Как отметили в профильном ведомстве, в результате ЧП никто не пострадал.