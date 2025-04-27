В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

Пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне в Городецком округе Нижегородской области, рассказал в своем Telegram-канале глава округа Александр Мудров. Он добавил, что площадь пожара достигла 20 тыс. кв. м.

Осенью 2024 года на полигоне ТБО (твердых бытовых отходов) в Городецком районе около поселка Скородум был зафиксирован пожар, площадь которого составила 35 тыс. кв. м (3,5 гектара).

«В ночь с 26 на 27 апреля снова зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тыс. кв. м. Горят карты №2 и №3», — уточнил Мудров.

Чиновник пояснил, что на месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора.

Мудров заметил, что проведенная в 2024 году работа по усилению пожарной безопасности, «дает основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит».

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Глава округа подчеркнул, что будет проведено расследование для установления всех обстоятельств инцидента.